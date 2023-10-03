МИД вызвал посла Молдавии из-за высылки главы местного Sputnik

Лилиан Дарий (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

МИД России вызвал посла Молдавии в Москве Лилиана Дария, дипломату выразили протест «в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ» в стране. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Очередным проявлением» такого преследования МИД назвал депортацию из Молдавии руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова.

«[Лилиану] Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также к разжиганию антироссийских настроений», — заявили в министерстве.

В МИДе не уточнили, кому конкретно закрыт въезд в страну.

Денисов сообщил, что его депортировали из Молдавии, 13 сентября. Он заявил, что сотрудники миграционной службы пришли к нему домой, после чего посадили его в машину, не дав собрать вещи и забрать домашних животных. Затем, по словам Денисова, его отвезли в аэропорт, где он получил предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.

Журналист заявил, что власти Молдавии считают его угрозой для нацбезопасности. Он не исключил обжалования депортации в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

МИД России выразил протест временному поверенному в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко после этого решения. Высылку главы «Sputnik Молдова» ведомство назвало провокационной и необоснованной.

МИД потребовал «прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов» и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и СМИ. Министерство заверило, что «очередной недружественный шаг» молдавских властей не останется без ответа.