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Политика ,  
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Москва выразила Молдавии протест из-за высылки главы местного Sputnik

МИД России выразил Молдавии протест из-за депортации главы «Sputnik Молдова»
Здание МИД России
Здание МИД России (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

МИД России выразил протест временному поверенному в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко из-за решения Кишинева депортировать руководителя информагентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Об этом российское внешнеполитическое ведомство сообщило в телеграм-канале.

МИД назвал высылку Денисова провокационным и необоснованным решением молдавских властей. «Российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании», — говорится в сообщении ведомства.

Россия потребовала «прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов» и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и СМИ. В МИД пообещали, что «очередной недружественный шаг» молдавских властей не останется без ответа.

Денисов сообщил, что его депортировали из Молдавии 13 сентября. По его словам, сотрудники миграционной службы пришли к нему домой: они посадили его в машину, не дав собрать вещи и забрать кота, и отвезли в аэропорт, где выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.

По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Он не исключил, что обжалует решение о депортации в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

В феврале 2022 года телеканал RT и агентство Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня») заблокировали на территории Евросоюза. После этого страны ЕС стали объявлять сотрудников Sputnik нежелательными персонами.

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Например, власти Польши внесли журналиста Sputnik Виктора Безеку в список лиц, чье присутствие на территории страны нежелательно. В Латвии спецслужбы задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема по обвинению в шпионаже и нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России. После этого тот покинул Латвию.

Теги
МИД Молдавия депортация высылка Sputnik
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