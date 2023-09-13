Руководитель «Sputnik Молдова» сообщил о своей депортации

Из Молдавии депортировали руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова, об этом он сам сообщил «РИА Новости».

По словам Денисова, к нему домой в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы, которые посадили его на машину в аэропорт с постановлением о депортации.

Денисов сообщил, что ему не дали собрать вещи и забрать домашних животных. Мужчине выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну. Посол поставлен в известность, отметил руководитель «Sputnik Молдова».

РБК направил запросы в МИД России и в посольство Молдавии в России.

В конце февраля прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на территории ЕС запрещается вещание телеканала RT. Одновременно была заблокирована работа агентства новостей Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня») и его «дочек».

После этого некоторых сотрудников Sputnik начали объявлять нежелательными персонами. В частности, в январе власти Польши внесли журналиста Sputnik Виктора Безеку в список лиц, чье присутствие на территории страны нежелательно.

В том же месяце в Латвии спецслужбы задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема по обвинению в шпионаже и нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России. После этого тот покинул Латвию.