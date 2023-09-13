 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 101,56 (-1,97) Инвестиции, 12 сен, 16:21 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 94,7 (-1,8) Инвестиции, 12 сен, 16:21
Где провести беззаботные выходные вдали от города 12:58
Динамика бизнеса «Газпромбанк Лизинг» опередила рыночную почти в 1,5 раза Пресс-релиз, 12:57
Копию Ту-144 на станции метро «Пыхтино» изготовили как настоящий самолет Город, 12:56
Титан, USB-C, мать-природа: куда идет Apple и новая серия iPhone 15 Стиль, 12:51
В конгрессе США разработали новый законопроект против цифрового доллара Крипто, 12:49
Власти предложили ВТБ поучаствовать в закрытии «финансовой дыры» в ОСК Бизнес, 12:46
МИД вызвал представителя Молдавии из-за депортации руководителя Sputnik Политика, 12:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ПСБ готов поддержать молодых предпринимателей финансовыми инструментами​ Пресс-релиз, 12:29
Жителя Канска отправили в колонию за призывы к подрыву Крымского моста Политика, 12:21
Бывший игрок НБА умер в 42 года Спорт, 12:20
Вышел трейлер нового фильма про Смешариков. В нем герои сами снимают кино Life, 12:20
Тренды урбанистики, которые делают Москву привлекательнее Тренды, 12:19
Менеджера завода задержали за хищение на заказе по высокоточному оружию Политика, 12:17
Мосбиржа назвала срок возобновления торгов на срочном рынке Инвестиции, 12:16
Политика ,  
0 

МИД вызвал представителя Молдавии из-за депортации руководителя Sputnik

МИД вызвал представителя Молдавии из-за депортации руководителя Sputnik
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Временный поверенный в делах Молдавии в России вызвали на Смоленскую площадь из-за депортации руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД в связи с депортацией руководителя «Sputnik Молдова», — сказала она.

Ранее Денисов рассказал, что к нему домой в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы, которые посадили его на машину в аэропорт с постановлением о депортации. Мужчине выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.

РБК направил запросы в МИД России и в посольство Молдавии в России.

В феврале 2022 года телеканал RT и агентство Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня») были заблокированы на территории Евросоюза. После этого страны ЕС стали объявлять сотрудников Sputnik нежелательными персонами. Например, в январе 2023 года власти Польши внесли журналиста Sputnik Виктора Безеку в список лиц, чье присутствие на территории страны нежелательно.

Теги
Мария Захарова МИД Молдавия Sputnik депортация
Материалы по теме
Руководитель «Sputnik Молдова» сообщил о своей депортации
Политика
В Армении освободили обозревателя Sputnik и блогера после протеста Москвы
Политика
По делу обозревателя «Sputnik Армения» изъяли автоматы и гранаты
Политика