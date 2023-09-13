МИД вызвал представителя Молдавии из-за депортации руководителя Sputnik

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Временный поверенный в делах Молдавии в России вызвали на Смоленскую площадь из-за депортации руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД в связи с депортацией руководителя «Sputnik Молдова», — сказала она.

Ранее Денисов рассказал, что к нему домой в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы, которые посадили его на машину в аэропорт с постановлением о депортации. Мужчине выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.

РБК направил запросы в МИД России и в посольство Молдавии в России.

В феврале 2022 года телеканал RT и агентство Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня») были заблокированы на территории Евросоюза. После этого страны ЕС стали объявлять сотрудников Sputnik нежелательными персонами. Например, в январе 2023 года власти Польши внесли журналиста Sputnik Виктора Безеку в список лиц, чье присутствие на территории страны нежелательно.