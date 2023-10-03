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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле села в Курской области была повреждена сотовая вышка

Старовойт: в Курской области при обстреле села была повреждена сотовая вышка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

При обстреле ВСУ села Козино в Курской области была повреждена вышка сотовой связи, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Всего насчитали пятнадцать прилетов. <...> Повреждение получила вышка сотовой связи», — написал он. По словам Старовойта, специалисты займутся ее восстановлением, когда это станет возможно.

При обстреле никто не пострадал.

Власти приграничных с Украиной российских регионов регулярно сообщают об обстрелах городов и поселков.

3 октября ВСУ также обстреляли поселок Теткино Курской области. Старовойт сообщил, что при обстреле никто не пострадал, один дом получил повреждения.

В тот же день под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области.

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1 октября артиллерия украинской армии обстреляла центральный рынок в Шебекино. В результате пострадали три человека: одна женщина получила осколочные ранения шеи, двое мужчин — осколочные ранения ног.


 

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Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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