Старовойт: в Курской области при обстреле села была повреждена сотовая вышка

При обстреле села в Курской области была повреждена сотовая вышка

Фото: Яндекс.Карты

При обстреле ВСУ села Козино в Курской области была повреждена вышка сотовой связи, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Всего насчитали пятнадцать прилетов. <...> Повреждение получила вышка сотовой связи», — написал он. По словам Старовойта, специалисты займутся ее восстановлением, когда это станет возможно.

При обстреле никто не пострадал.

Власти приграничных с Украиной российских регионов регулярно сообщают об обстрелах городов и поселков.

3 октября ВСУ также обстреляли поселок Теткино Курской области. Старовойт сообщил, что при обстреле никто не пострадал, один дом получил повреждения.

В тот же день под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области.

1 октября артиллерия украинской армии обстреляла центральный рынок в Шебекино. В результате пострадали три человека: одна женщина получила осколочные ранения шеи, двое мужчин — осколочные ранения ног.