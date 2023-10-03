Старовойт: поселок Тёткино в Курской области обстреляли со стороны Украины

Поселок Тёткино попал под обстрел со стороны Украины

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Поселок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Зафиксировано три прилета. К счастью, пострадавших нет. Повреждено одно домовладение», — написал губернатор области.

Старовойт также добавил, что пострадавшим будет оказана помощь в восстановлении поврежденного жилища.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах городов и поселков. 29 сентября Минобороны заявило об уничтожении 10 украинских дронов в Курской области. Один из беспилотников сбросил взрывчатку на подстанцию, произошел пожар.

28 сентября Старовойт сообщил о сбитом беспилотнике около села Макаровка Курчатовского района. Позже он рассказал о двух дронах возле села Горналь Суджанского района, которые обезвредили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Один из беспилотников сдетонировал при посадке, но пострадавших и разрушений не было, добавил губернатор.