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Старовойт сообщил об обстреле Теткино и двух сбитых дронах

Старовойт: Теткино попал под обстрел, в двух селах в Курской области сбили два дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины, зафиксировано три прилета, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

Также в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района были обезврежены два дрона, добавил глава региона. «Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — РБК) и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений», — уточнил он.

Накануне в области под обстрел попала деревня Успеновка в Кореневском районе. По словам Старовойта, там зафиксировали три прилета, от взрывной волны пострадала женщина. Глава региона также сообщил о разрушениях — в одном из домов выбиты стекла.

Старовойт сообщил об обстреле Теткино и двух сбитых дронах
Старовойт сообщил об обстреле Теткино и двух сбитых дронах

Теги
Персоны
Курская область Роман Старовойт обстрел дроны беспилотники Военная операция на Украине
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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