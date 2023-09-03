Старовойт: Теткино попал под обстрел, в двух селах в Курской области сбили два дрона

Старовойт сообщил об обстреле Теткино и двух сбитых дронах

Фото: Google Maps

Поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины, зафиксировано три прилета, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

Также в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района были обезврежены два дрона, добавил глава региона. «Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — РБК) и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений», — уточнил он.

Накануне в области под обстрел попала деревня Успеновка в Кореневском районе. По словам Старовойта, там зафиксировали три прилета, от взрывной волны пострадала женщина. Глава региона также сообщил о разрушениях — в одном из домов выбиты стекла.