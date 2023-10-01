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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России сообщило об ударе по ракетному сладу ВСУ

Минобороны сообщило о поражении склада вооружений ВСУ в Николаевской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области, сообщили в Минобороны.

На херсонском направлении также уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30, говорится в сводке ведомства. Помимо этого, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Средствами ПВО в районе Клещеевки в ДНР был сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Накануне Минобороны сообщило, что экипаж российского истребителя Су-35С уничтожил украинский самолет в воздушном бою в зоне военной операции.

30 сентября в оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении трех складов боеприпасов 124-й, 126-й бригад территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск ДНР.

Теги
Херсонская область ВСУ Минобороны Украина
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