Минобороны сообщило о поражении склада вооружений ВСУ в Николаевской области

Минобороны России сообщило об ударе по ракетному сладу ВСУ

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области, сообщили в Минобороны.

На херсонском направлении также уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30, говорится в сводке ведомства. Помимо этого, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Средствами ПВО в районе Клещеевки в ДНР был сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Накануне Минобороны сообщило, что экипаж российского истребителя Су-35С уничтожил украинский самолет в воздушном бою в зоне военной операции.

30 сентября в оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении трех складов боеприпасов 124-й, 126-й бригад территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск ДНР.