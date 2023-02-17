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Власти сообщили об ударах по Харькову

Глава Харьковской области Синегубов сообщил об ударах по городу
Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что цель атак - инфраструктурные объекты
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram, что Харьков подвергся ударам. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.

Синегубов позднее написал, что, по предварительным данным, Харьков атаковали ракетами С-300, их цель — инфраструктурные объекты.

«Суспiльне» передает, что в городе было слышно несколько взрывов.

С начала месяца власти не раз сообщали о ракетных ударах о Харькову, например, 10 и 8 февраля. Тогда российские военные заявили, что уничтожили в городе цех авиационного предприятия, где велась модернизация беспилотников и барражирующих боеприпасов.

По словам Синегубова, в результате атаки 12 февраля получил повреждения один из инфраструктурных объектов. Минобороны в этот день сообщило об ударе по цехам сборки бронетанковой техники украинской армии на территории Машиностроительного завода имени А.В. Малышева.

С октября прошлого года Минобороны неоднократно сообщало о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины; ведомство заявляет, что не атакует гражданские объекты. Удары последовали за взрывом на Крымском мосту. Российские власти считают, что за ним стоят спецслужбы Украины, Киев это отрицает.

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