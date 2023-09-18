Харьковские власти сообщили о взрывах в промышленной зоне города

В Харькове прозвучали взрывы в промзоне

По Холодногорскому району Харькова нанесен удар, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале. Ранее украинские издания «Суспiльне» и «Зеркало недели» сообщали о взрывах в городе.

Других подробностей он не привел, но указал, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Городской глава Игорь Терехов сообщил о попадании в промышленную зону.

Российское Минобороны заявляло, что в ходе спецоперации атакует исключительно военные и связанные с ними цели.

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