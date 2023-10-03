Российские военные подавили до 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены до 20 артиллерийских расчетов украинских войск», — сказал Савчук. Он добавил, что военные нанесли авиаудары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Торское в ДНР.

По словам Савчука, группировка войск «Центр» сорвала семь атак штурмовых групп ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Начальник пресс-центра уточнил, что потери украинской стороны составили более 60 военных.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил «РИА Новости», что российские военные пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. Он отметил, что артиллеристы нанесли удар по пункту временной дислокации 128-й бригады теробороны Украины и складу боеприпасов. По словам Чехова, в ходе контрбатарейной борьбы украинская сторона потеряла по одной FH70 и «Мста-Б», артиллерийское оружие Д-20 и четыре минометных расчета.

1 октября Минобороны сообщило об ударе по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области. На херсонском направлении российские военные уничтожили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-30.