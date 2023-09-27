 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На Украине обвинили одну из стран ЕС в препятствовании экспорту зерна

Премьер-министр Украины Шмыгаль: одна из стран ЕС препятствует экспорту зерна

Одна из пяти стран ЕС выступила против украинского плана по разрешению зернового кризиса, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

«Четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство против. К сожалению, у нас нет ни логического, ни экономического объяснения», — написал он, не уточнив какая страна выступила против.

Премьер-министр сообщил, что Украина готовит соответствующие документы с Румынией и Болгарией. «Эти страны не нарушали торговые правила Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения. Благодарны всем соседям, открытым к компромиссу», — отметил Шмыгаль.

В сентябре Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции вопреки рекомендациям Еврокомиссии.

ЕК в мае ввела временный запрет на ввоз украинского зерна в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию после жалоб фермеров на более дешевую украинскую продукцию, которая наводнила местные рынки.

15 сентября Еврокомиссия отказалась продлевать действие эмбарго, поскольку «рыночные перекосы в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли». В Варшаве, Будапеште и Братиславе с выводами ЕК не согласились и продлили действие запрета; Польша при этом и вовсе сделала его бессрочным. Позднее Украина договорилась с Польшей и Словакией по экспорту своего зерна.

Украина считает эмбарго нарушением международных обязательств ее партнеров, а односторонние решения неприемлемыми, поскольку торговая политика должна координироваться на уровне всего Евросоюза. 

Читайте на РБК Pro
Открыть счет и компанию в ОАЭ стало сложно. Как обойти риски
Цифровая трансформация и импортозамещение: как меняется бизнес в России
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Теги
Украина ЕС зерно Польша
Материалы по теме
Bloomberg сообщил об изменении позиции Египта по закупкам зерна из России
Бизнес
Второе судно прибыло в Турцию по альтернативному зерновому коридору
Политика
Польша заявила, что против недобросовестной конкуренции Украины по зерну
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 101,99 (-0,26) Инвестиции, 26 сен, 16:34 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 96,24 (+0,09) Инвестиции, 26 сен, 16:34
При пожаре на свадьбе в Ираке погибли 100 человек Общество, 03:20
В Южной Корее отменили запрет на отправку листовок с пропагандой в КНДР Политика, 02:44
Зеленский подписал закон о новом виде уголовного наказания на Украине Политика, 02:38
На Украине обвинили одну из стран ЕС в препятствовании экспорту зерна Политика, 02:02
Maxar показала спутниковые снимки массового отъезда армян из Карабаха Политика, 01:54
Китай призвал сотрудничать с Россией по делу о подрыве «Северных потоков» Политика, 01:22
Польша сочла «туристами» людей на яхте, «связанной» с взрывом Nord Stream Политика, 01:16
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Небензя обвинил США в подрыве «Северных потоков» для влияния в Европе Политика, 00:43
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ракет С-300 Политика, 00:05
Аналитики увидели переток расчетов бизнеса в некрупные банки Финансы, 00:00
Титов предложил Путину расширить приток мигрантов из Юго-Восточной Азии Политика, 00:00
«На судей окажут давление». Какого решения ждать от CAS по делу Валиевой Спорт, 00:00
Вильфанд: «Никогда еще климат не менялся с такой скоростью, как сейчас» Life, 00:00