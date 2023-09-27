На Украине обвинили одну из стран ЕС в препятствовании экспорту зерна

Одна из пяти стран ЕС выступила против украинского плана по разрешению зернового кризиса, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

«Четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство против. К сожалению, у нас нет ни логического, ни экономического объяснения», — написал он, не уточнив какая страна выступила против.

Премьер-министр сообщил, что Украина готовит соответствующие документы с Румынией и Болгарией. «Эти страны не нарушали торговые правила Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения. Благодарны всем соседям, открытым к компромиссу», — отметил Шмыгаль.

В сентябре Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции вопреки рекомендациям Еврокомиссии.

ЕК в мае ввела временный запрет на ввоз украинского зерна в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию после жалоб фермеров на более дешевую украинскую продукцию, которая наводнила местные рынки.

15 сентября Еврокомиссия отказалась продлевать действие эмбарго, поскольку «рыночные перекосы в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли». В Варшаве, Будапеште и Братиславе с выводами ЕК не согласились и продлили действие запрета; Польша при этом и вовсе сделала его бессрочным. Позднее Украина договорилась с Польшей и Словакией по экспорту своего зерна.



Украина считает эмбарго нарушением международных обязательств ее партнеров, а односторонние решения неприемлемыми, поскольку торговая политика должна координироваться на уровне всего Евросоюза.