В Белоруссии начались ежегодные занятия по мобилизационной готовности

В Белоруссии начались занятия по мобилизационной готовности

В Белоруссии с 3 по 6 октября пройдут ежегодные занятия по мобилизационной готовности, сообщило Министерство обороны республики.

Во всех административных районах пройдут теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов, военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов. Цель учений — повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороной.

В Минобороны отметили, что особое внимание во время учений уделят подготовке военнообязанных. В ходе однодневного сбора им объяснят основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск.

Мероприятия, которыми руководят председатели облисполкомов, проводятся каждый год.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 октября назначил нового ответственного за мобилизацию в Белоруссии — начальником главного организационно-мобилизационного управления стал полковник Андрей Расюк. Ранее он был командиром 361-й базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления республики.

Предыдущего начальника главного организационно-мобилизационного управления — генерал-майора Владислава Будика — Лукашенко уволил в середине августа в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе (для генерал-майора — 55 лет).