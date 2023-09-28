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Законопроект о наказании за оправдание экстремизма прошел первое чтение

Дума приняла в первом чтении поправки о наказании за оправдание экстремизма
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума в первом чтении поддержала законопроект об уголовном наказании за публичное оправдание и пропаганду идеологии экстремизма, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается внести поправки в статью о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК). В случае принятия законопроекта ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма.

Наказание по статье останется прежним — штраф до 300 тыс. руб., принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до пяти лет.

Законопроект внесли в Госдуму в июле, его авторами выступили депутаты-единороссы Анна Кузнецова, Петр Толстой, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев.

Поправки направлены на защиту детей «от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность», говорилось в пояснительной записке.

Депутат Василий Пискарев также отметил, что этот проект — реакция на пропаганду шутинга в учебных заведениях и детских садах.

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Юристы рассказали РБК, что формулировки поправок «довольно широки для толкования». Они могут распространить действие законопроекта на личные положительные высказывания, например в адрес оппозиционера Алексея Навального, и на репосты в соцсетях.

На момент подготовки материала в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесены 546 юрлиц и более 13,5 тыс. человек.
 

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