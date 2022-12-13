Замглавы МИДа допустил участие России в форуме АТЭС в США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
В МИДе назвали недопониманием данные об отказе Моди от встречи с Путиным Политика, 16:18
Почему никель, палладий, медь и кобальт — ключевые металлы экономики РБК и Норникель, 16:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:16
Металлического стекло, пластиковые кости и нобелевка: чем известен МИСиС Тренды, 16:11
«Автодор» назвал стоимость проезда по новому участку М-12 Общество, 16:11
Роналду не будет завершать карьеру в сборной. Что происходит на ЧМ Спорт, 16:10
Успеть к нужной дате: семь принципов эффективной разработки ПО Pro, 16:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 15:55
Медведев ответил на призыв Зеленского к ЕС о миссиях на энергообъектах Политика, 15:53
Российский футболист объяснил отказ играть за сборную Армении Спорт, 15:48
Американские горки: как изменился рекламный рынок в 2022 году ПАО Сбербанк, 15:47
Спрос упал, цены выросли: как апартаменты в Москве пережили 2022 год Недвижимость, 15:32
Как геоаналитика изменила рынок розницы: кейс сети «Лента» РБК и СберАналитика, 15:32
Власти пообещали упростить получение некоторых услуг. Список Life, 15:20
Политика ,  
0 

Замглавы МИДа допустил участие России в форуме АТЭС в США

Руденко: Россия примет участие в форуме АТЭС в США, если поступит приглашение
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия может принять участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в США, если такое приглашение поступит. Об этом заявил замглавы МИДа Андрей Руденко на полях XIII Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Конечно, готовы, почему нет. Я не уверен, что Соединенные Штаты Америки выполнят все свои обязательства как страны — хозяйки таких мероприятий. Но, по крайней мере, они об этом заявляли. Если следовать этому принципу, то мы готовы принимать участие во всех мероприятиях на территории Соединенных Штатов», — сказал Руденко.

США в 2023 году будут председательствовать в АТЭС. Представитель Соединенных Штатов в организации Мэтт Мюррей говорил, что страна, будучи «хорошим распорядителем АТЭС», пригласит Россию на встречу в следующем году.

Первый с 2018 года саммит АТЭС, на котором представители стран-участниц общались в очном формате, прошел в ноябре 2022 года в Бангкоке почти сразу после проведения встречи G20 на Бали. На нем Москву представлял первый вице-премьер Андрей Белоусов, США — вице-президент Камала Харрис.

В итоговой декларации встречи большинство участников саммита осудили российскую военную спецоперацию на Украине. В то же время в декларации отмечалось, что «были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций».

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Андрей Руденко МИД АТЭС США
Материалы по теме
Байден и Си Цзиньпин договорились о визите госсекретаря США в Китай
Политика
В МИДе заявили о провале попыток исключить Россию из G20
Политика
В Таиланде захотели приезда Путина на саммит АТЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter