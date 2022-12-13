Замглавы МИДа допустил участие России в форуме АТЭС в США

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Россия может принять участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в США, если такое приглашение поступит. Об этом заявил замглавы МИДа Андрей Руденко на полях XIII Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Конечно, готовы, почему нет. Я не уверен, что Соединенные Штаты Америки выполнят все свои обязательства как страны — хозяйки таких мероприятий. Но, по крайней мере, они об этом заявляли. Если следовать этому принципу, то мы готовы принимать участие во всех мероприятиях на территории Соединенных Штатов», — сказал Руденко.

США в 2023 году будут председательствовать в АТЭС. Представитель Соединенных Штатов в организации Мэтт Мюррей говорил, что страна, будучи «хорошим распорядителем АТЭС», пригласит Россию на встречу в следующем году.

Первый с 2018 года саммит АТЭС, на котором представители стран-участниц общались в очном формате, прошел в ноябре 2022 года в Бангкоке почти сразу после проведения встречи G20 на Бали. На нем Москву представлял первый вице-премьер Андрей Белоусов, США — вице-президент Камала Харрис.

В итоговой декларации встречи большинство участников саммита осудили российскую военную спецоперацию на Украине. В то же время в декларации отмечалось, что «были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций».