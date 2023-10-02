Минобороны Сербии заверило в готовности армии по приказу войти в Косово

Фото: EPA / ТАСС

Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг сообщения о перемещении сербской армии по территории страны после событий в Косово, сообщает Kurir. Вучевич отметил, что армия готова войти на территорию Косово и успешно выполнить поставленные задачи, если президент даст такой приказ.

«Если сербская армия получит приказ войти в Косово и Метохию от президента Сербии в качестве главнокомандующего, то такая задача будет выполнена эффективно, профессионально и успешно», — сказал министр.

Если бы Сербия решила провести операцию, она бы предупредила об этом KFOR (Kosovo Force — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово. — РБК), отметил Вучевич. «Мы ничего не делаем за спиной», — добавил он.

30 сентября Белый дом сообщил, что «наблюдает значительное развертывание сербских войск вдоль границы с Косово», в том числе «беспрецедентное размещение» артиллерии, танков и пехоты.

В ответ на это президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не хочет новой войны на Балканах и не собирается вводить армию на территорию Косово.

Эскалация на севере Косово продолжается с 24 сентября, когда у села Баньска местные сербы попытались возвести баррикады. Косовская полиция при попытке их разогнать встретила сопротивление. В результате три серба погибли, двое были тяжело ранены. Позднее один из раненых скончался.

Также во время инцидента был убит косовский полицейский, еще двое ранены.

Власти Косово обвинили в инциденте 30 «хорошо вооруженных людей», которые напали на полицейский патруль, заметивший баррикады.

Вучич после произошедшего заявил, что KFOR фактически дали «карт-бланш» на убийство сербов, когда не остановили операцию косовской полиции. Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в происходящих на севере частично признанной республики событиях. Сербский президент подчеркнул, что Курти единственный, кто «хочет конфликтов и войны».

