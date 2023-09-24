Косово ограничило въезд из Сербии после гибели полицейского

Ночью в Косово был убит полицейский, премьер Курти заподозрил в причастности к нему Белград. На въезд закрыли КПП Яринья и Брняк, в регионе находится бронетехника и косовский спецназ

Альбин Курти и Альбан Рашити (Фото: albini2017 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В ночь на 24 сентября около 3:00 (4:00 мск) в деревне Баньска в Звечане произошло нападение на косовскую полицию, в результате чего погиб сержант и был ранен сотрудник пограничной полиции, сообщил премьер-министр частично признанной республики Альбин Курти в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«В настоящее время продолжается стрельба из огнестрельного оружия разного калибра по нашей полиции. Нападавшие — профессионалы в масках и вооружены тяжелым вооружением. Мы осуждаем этот преступный и террористический акт. Организованная преступность при политической, финансовой и логической поддержке официального Белграда нападает на наше государство», — написал он.

Полиция Косово уточнила, что в 2:34 (3:34 мск) отдел оперативного реагирования пограничной полиции заметил два грузовика без номерных знаков на мосту на въезде в село Баньска, которые блокировали проезд в населенный пункт. Когда полицейские достигли этого места, они «встретили сопротивление», двое были ранены, говорится в сообщении косовской полиции в Facebook. Их доставили в региональную больницу в Южной Митровице, где врачи констатировали смерть тяжело раненного полицейского.

Как пишет сербское издание Kurir, на данный момент, по неофициальной информации, въезд в Косово через КПП Яринья и Брняк запрещен, ограничений на выезд нет.

Kosovo online передает, что на повороте в сторону Баньска на перекрестке находится много бронетехники косовского спецназа (ROSU).

В то же время в участок полиции в Северной Митровице прибыл глава специальной миссии Евросоюза EULEX Джованни Пьетро Барбано. Ситуация спокойная, и ворота на въезде в район полицейского участка закрыты, рассказал корреспондент Kosovo online. Также там находятся машины ООН и ОБСЕ.

В конце мая ситуация в Косово обострилась из-за попытки властей привести к присяге новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и 4%, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.

Протестующие начали собираться у администраций и пытались блокировать их. В ситуацию вмешалась косовская полиция, начались столкновения, в отношении протестующих применяли в том числе слезоточивый газ. На фоне обострения обстановки в мае сербский президент Александр Вучич сообщил об отправке войск к границе.

В конфликт между сербами и полицией в Косово вмешалась специальная миссия под руководством НАТО (KFOR, Kosovo Force). Белград заявил, что KFOR не смог защитить вышедших проявить недовольство сербов, но в то же время обвинил во всем происходившем Приштину, которая, по его мнению, хочет столкнуть Сербию и НАТО. В итоге KFOR встала на сторону Сербии.