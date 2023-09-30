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Вучич заявил, что пытается избежать новой войны на Балканах

Вучич: Сербия не хочет войны на Балканах и не собирается вводить войска в Косово
Представитель Белого дома ранее заявил, что США «наблюдают значительное развертывание сербских войск вдоль границы с Косовом», включая скопление танков и артиллерии. Вучич эти данные опроверг, заявив, что не хочет новой войны
Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС
Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС

Сербия не хочет новой войны на Балканах и не собирается вводить войска на территорию частично признанного Косова, заявил в интервью Financial Times (FT) сербский президент Александр Вучич.

Ранее 30 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон «наблюдает значительное развертывание сербских войск вдоль границы с Косовом», включая «беспрецедентное размещение» артиллерии, танков и пехоты.

«Каким образом это было бы выгодно Белграду? В чем была бы цель [эскалации конфликта]? Растоптать ту позицию, которую мы отстаивали в течение целого года? За день? Сербия не хочет войны», — отметил Вучич, комментируя заявление Кирби.

Как пишет FT, сербский лидер также подчеркнул, что Белград не наращивает, а сокращает присутствие сербских сил у границ Косова, чтобы снизить риск обострения. По его словам, в прошлом году у административной границы между Сербией и Косово находилось 14 тыс. сербских военнослужащих, тогда как сейчас этот показатель составляет 7,5 тыс. и будет уменьшен до 4 тыс.

«То, что Сербия якобы отправляет войска к административной границе — откровенная ложь. <...> Сербия не получила бы от этого никакой выгоды, так как это подорвало бы ее позиции на проходящих под эгидой ЕС переговорах с Приштиной», — добавил он.

Новый виток эскалации на севере Косово продолжается с 24 сентября, когда у села Банска местные сербы попытались возвести баррикады, однако были разогнаны косовской полицией. Тогда погибли трое сербов, причем двое — от снайперских выстрелов, говорил Вучич. Власти Косово обвинили в инциденте 30 «хорошо вооруженных людей», которые напали на полицейский патруль, заметивший баррикады. В результате нападения был убит один и ранены двое офицеров.

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Сербский президент после инцидента заявил, что силы НАТО в Косово (KFOR) не остановили операцию полиции частично признанного Косово против местных сербов, тем самым фактически дав «карт-бланш» на их убийство.

Спустя несколько дней Совет НАТО разрешил использование в Косово дополнительных сил в рамках контингента KFOR в целях стабилизации ситуации. В НАТО подчеркнули, что рост напряженности на севере Косово вызывает обеспокоенность у союзников, однако военный блок «будет следить за тем, чтобы у <...> [Приштины] были ресурсы и гибкость, необходимые KFOR для выполнения своего мандата».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сербия Балканы Косово США ввод войск Александр Вучич KFOR
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