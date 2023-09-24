 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Вучич заявил, что силы НАТО в Косово дали «карт-бланш» на убийство сербов

Вучич: силы НАТО в Косово дали Приштине «карт-бланш» на убийство сербов
Ранее Вучич сообщил, что в ходе столкновениях с местной полицией на севере Косово погибли трое сербов. Он обвинил силы НАТО в Косово (KFOR) в бездействии и фактически дачи «карт-бланша» на убийство сербов
Силы KFOR в Косово
Силы KFOR в Косово (Фото: Georgi Licovski / EPA / ТАСС)

Представители KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) не остановили операцию полиции частично признанного Косова против местных сербов, тем самым, фактичестки, дав «карт-бланш» на их убийство. Об этом на пресс-конференции заявил президент Сербии Александар Вучич.

Речь идет о произошедшем накануне инциденте в селе Баньска на севере Косово. Вучич ранее говорил, что силами местной полиции там были убиты трое местных жителей — этнических сербов, установивших баррикады из двух грузовиков. При этом двое из них, по его словам, погибли от снайперского огня. В столкновении с жителями также погиб один полицейский, сообщали власти Косово.

«Здесь есть одна удивительная вещь. Всего за 1 час и 20 минут, по нашим оценкам, несколько десятков сербов были полностью окружены. Очевидно, это было сделано совместно с международными силами, материально-технически и всеми другими способами. На них было совершено жестокое нападение. Мы задавались вопросом, почему этого не сделали [представители] KFOR, ведь жертв было бы гораздо меньше. Они дали [премьер-министру Косово Альбину] Курти карт-бланш, чтобы, как говорится, разобраться с террористами и убить как можно больше людей», — заявил Вучич (цитата по ТАСС).

Президент Сербии назвал Курти единственным виновником происходящего на севере частично признанной республики. Он подчеркнул, что премьер Косово «хочет конфликтов и войны». «Никто, кроме него, не хочет войны. Желание его жизни — втянуть нас в войну с НАТО, другого желания у него нет», — указал Вучич.

Ранее силы KFOR объявили о готовности принять участие в операции на севере Косово после очередной эскалации в регионе. «Миссия KFOR под руководством НАТО решительно осуждает нападение на косовскую полицию и выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего <...> KFOR продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньска, ее войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости», — говорится в сообщении миссии в соцсети X.

Эскалация в этом регионе не ограничилась только нападением в селе Баньска. Как сообщили в Рашко-Призренской епархии, в этот же день в монастырь Баньска ворвались вооруженные люди в масках, приехавшие на бронемашинах. Священники и верующие, из сербского города Нови-Сад, среди которых были дети, заперлись в одном из зданий, были слышны выстрелы. Затем неизвестные покинули монастырь. Вучич заявил, что там искали двух раненых молодых людей из села, которые пришли в обитель за помощью.

Читайте на РБК Pro
В Детройте бастуют рабочие автозаводов. При чем тут Илон Маск
Стратегия в условиях неопределенности: актуальные вызовы и инструменты
В Париже запретили аренду электросамокатов. Что это значит для кикшеринга
В США создали ИИ-помощника для занятых людей. Что он умеет — Fast Company

Сербский президент отметил, что в регионе следует «сформировать ассоциацию сербских муниципалитетов, разместить сербских полицейских» на севере Косово, чтобы не допустить изгнания сербов оттуда. «Мы призываем наш народ к миру и сдержанности», — подчеркивал Вучич.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Косово Александр Вучич Сербия убийство
Материалы по теме
Вучич заявил о гибели трех сербов во время эскалации в Косово
Политика
Вучич назвал лицемерием обвинения Запада в адрес Путина по Украине
Политика
Вучич заявил Зеленскому о поддержке территориальной целостности Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 23:28
Над Брянской областью сбили беспилотник Политика, 23:16
Вучич заявил, что силы НАТО в Косово дали «карт-бланш» на убийство сербов Политика, 23:14
В Армении сообщили, что из Нагорного Карабаха въехали уже 1050 человек Политика, 22:54
В Крыму назвали фейком приказ Аксенова об эвакуации жителей с полуострова Политика, 22:44
В Карабахе заявили о планах 120 тыс. этнических армян уехать в Армению Политика, 22:40
Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера Политика, 22:06
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В зале внутренних рейсов Пулково на минуту пропал свет Общество, 21:55
Вучич заявил о гибели трех сербов во время эскалации в Косово Политика, 21:55
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 21:44
В Иране заявили об отсутствии намерений блокировать работу МАГАТЭ Политика, 21:39
Овечкин замкнул топ-30 лучших игроков НХЛ Спорт, 21:39
Банки Сингапура ужесточили проверки из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд Финансы, 21:11
Неизвестные с оружием ворвались на территорию монастыря в Косово Политика, 21:09