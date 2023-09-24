Вучич заявил, что силы НАТО в Косово дали «карт-бланш» на убийство сербов

Ранее Вучич сообщил, что в ходе столкновениях с местной полицией на севере Косово погибли трое сербов. Он обвинил силы НАТО в Косово (KFOR) в бездействии и фактически дачи «карт-бланша» на убийство сербов

Силы KFOR в Косово (Фото: Georgi Licovski / EPA / ТАСС)

Представители KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) не остановили операцию полиции частично признанного Косова против местных сербов, тем самым, фактичестки, дав «карт-бланш» на их убийство. Об этом на пресс-конференции заявил президент Сербии Александар Вучич.

Речь идет о произошедшем накануне инциденте в селе Баньска на севере Косово. Вучич ранее говорил, что силами местной полиции там были убиты трое местных жителей — этнических сербов, установивших баррикады из двух грузовиков. При этом двое из них, по его словам, погибли от снайперского огня. В столкновении с жителями также погиб один полицейский, сообщали власти Косово.

«Здесь есть одна удивительная вещь. Всего за 1 час и 20 минут, по нашим оценкам, несколько десятков сербов были полностью окружены. Очевидно, это было сделано совместно с международными силами, материально-технически и всеми другими способами. На них было совершено жестокое нападение. Мы задавались вопросом, почему этого не сделали [представители] KFOR, ведь жертв было бы гораздо меньше. Они дали [премьер-министру Косово Альбину] Курти карт-бланш, чтобы, как говорится, разобраться с террористами и убить как можно больше людей», — заявил Вучич (цитата по ТАСС).

Президент Сербии назвал Курти единственным виновником происходящего на севере частично признанной республики. Он подчеркнул, что премьер Косово «хочет конфликтов и войны». «Никто, кроме него, не хочет войны. Желание его жизни — втянуть нас в войну с НАТО, другого желания у него нет», — указал Вучич.

Ранее силы KFOR объявили о готовности принять участие в операции на севере Косово после очередной эскалации в регионе. «Миссия KFOR под руководством НАТО решительно осуждает нападение на косовскую полицию и выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего <...> KFOR продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньска, ее войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости», — говорится в сообщении миссии в соцсети X.

Эскалация в этом регионе не ограничилась только нападением в селе Баньска. Как сообщили в Рашко-Призренской епархии, в этот же день в монастырь Баньска ворвались вооруженные люди в масках, приехавшие на бронемашинах. Священники и верующие, из сербского города Нови-Сад, среди которых были дети, заперлись в одном из зданий, были слышны выстрелы. Затем неизвестные покинули монастырь. Вучич заявил, что там искали двух раненых молодых людей из села, которые пришли в обитель за помощью.

Сербский президент отметил, что в регионе следует «сформировать ассоциацию сербских муниципалитетов, разместить сербских полицейских» на севере Косово, чтобы не допустить изгнания сербов оттуда. «Мы призываем наш народ к миру и сдержанности», — подчеркивал Вучич.