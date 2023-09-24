Президент Сербии Вучич заявил о гибели трех сербов во время эскалации в Косово

Вучич заявил о гибели трех сербов во время эскалации в Косово

Ночью на севере региона погиб косовский полицейский во время нападения, позднее полиция сообщила о ликвидации трех нападавших. Вучич заявил о трех погибших сербах, двоих убили снайперы. В эскалации он обвинил премьера Косова Курти

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Во время эскалации на севере Косово, где в ночь на 24 сентября погиб местный полицейский, были убиты как минимум трое сербов, заявил президент Сербии Александр Вучич во время обращения из-за роста напряженности, передает телеканал Pink. Север Косово заселен преимущественно сербами.

«По имеющейся у нас информации, подтверждено, что в Косово и Метохии погибли трое сербов. Двое наверняка от снайперского огня, когда их не надо было ликвидировать. Двое получили серьезные ранения, есть опасения, что погиб и четвертый человек», — рассказал Вучич.

Он изложил «сербское» видение ситуации, которая произошла ночью и привела к гибели косовского полицейского. По его словам, группа сербов в селе Баньска (там произошел инцидент) поставила баррикады из двух грузовиков, полиция Косово приехала, чтобы убрать их, начался конфликт, в котором и погиб полицейский. Вучич отметил, что оправдать убийство нельзя, оно «предосудительно».

Сербы в регионе выступают против правительства Альбина Курти, он — «главный организатор хаоса в Косово» и «единственный, кто хочет конфликтов и войны», заявил Вучич.

Курти сообщил, что во время инцидента в селе Баньска погиб сержант, еще один сотрудник полиции получил ранение. Косовский премьер заявил, что нападавшие действовали при поддержке Белграда.

Полиция частично признанной республики вечером 24 сентября заявила, что трое участников нападения были убиты, еще пятеро, в том числе сообщники нападавших, задержаны.

Эскалация в этом районе не ограничена только нападением. Как сообщили в Рашко-Призренской епархии, в этот же день в монастырь Баньска ворвались вооруженные люди в масках, приехавшие на бронемашинах. Священники и верующие, из сербского города Нови-Сад, среди которых были дети, заперлись в одном из зданий, были слышны выстрелы. Затем неизвестные покинули монастырь. Вучич заявил, что там искали двух раненых молодых людей из села, которые пришли в обитель за помощью.

Сербский президент отметил, что в регионе следует «сформировать ассоциацию сербских муниципалитетов, разместить сербских полицейских» на севере Косово, чтобы не допустить изгнания сербов оттуда. «Мы призываем наш народ к миру и сдержанности», — подчеркнул Вучич.