Cnergyico ввезла в Пакистан первую в частном секторе партию нефти из России

В Пакистан прибыла первая партия нефти из России для частной компании

Фото: P. Royer / blickwinkel / Global Look Press

Частная пакистанская компания Cnergyico импортировала из России первую в негосударственном секторе страны партию нефти, передает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Компания закупила со скидкой 100 тыс. тонн российской нефти марки Urals, в Пакистан груз доставил морской танкер. Cnergyico назвала закупку партии нефти в России «важной вехой для компании и для страны».

«Это демонстрирует возможности и готовность компании к переработке сырой нефти различных типов и сложности», — сказал представитель Cnergyico.

Cnergyico управляет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Пакистане мощностью 156 тыс. баррелей в сутки (мощность всех нефтеперерабатывающих заводов в стране — 450 тыс. баррелей в сутки, уточняет Reuters). Это единственный нефтеперерабатывающий завод в стране с собственным одноточечным причалом для крупнотоннажных танкеров.

Первая в истории партия российской сырой нефти прибыла в Пакистан в июне. Власти страны оплатили поставки в юанях. Как сообщил пакистанский министр нефти Мусади Малик, ее переработкой должна была заняться компания Refinery Limited.

Cnergyico не уточнила, какой валютой оплатила поставки. Источник Reuters, знакомый с этим вопросом, сообщил, что компания также решила расплачиваться юанями.

Россия переориентировала поставки нефти на азиатские рынки после введения западных санкций. С декабря 2022 года начал действовать потолок цен на российское сырье на уровне $60, предельную цену одобрили страны G7 («Большая семерка»: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), Австралия и Евросоюз. Кроме того, ЕС запретил поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов морским путем.

Российские власти считают западные санкции незаконными. На фоне ограничений Россия перенаправила на азиатские рынки около 20% нефти, поставлявшейся в Европу, отметил в конце апреля вице-премьер Александр Новак.