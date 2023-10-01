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Политика ,  
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В Петербурге перестало работать генконсульство Финляндии

В Петербурге с 1 октября перестало работать генконсульство Финляндии
Снятие таблички консульства Финляндии с фасада здания&nbsp;на Преображенской площади в Санкт-Петербурге
Снятие таблички консульства Финляндии с фасада здания на Преображенской площади в Санкт-Петербурге (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

С 1 октября в Санкт-Петербурге перестало работать генконсульство Финляндии. В июле российская сторона отозвала согласие на его деятельность.

Тогда же Москва объявила персонами нон грата девять сотрудников посольства Финляндии. В МИД вызвали посла страны Антти Хелантеря. Ему был заявлен «решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой», которая направлена на разрушение взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Финляндия объявила о высылке девяти сотрудников российского посольства 6 июня 2023 года. Власти страны посчитали, что их действия противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях. В пресс-службе российского МИДа тогда заверили, что решение финских властей не останется без ответа.

В середине мая МИД Финляндии обвинил Россию в нарушении Венской конвенции из-за заморозки счетов своих диппредставительств. Ограничения были наложены на банковские счета посольства в Москве и генконсульства в Петербурге.

Теги
Финляндия генконсульство Санкт-Петербург
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