В Петербурге перестало работать генконсульство Финляндии

Снятие таблички консульства Финляндии с фасада здания на Преображенской площади в Санкт-Петербурге (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

С 1 октября в Санкт-Петербурге перестало работать генконсульство Финляндии. В июле российская сторона отозвала согласие на его деятельность.

Тогда же Москва объявила персонами нон грата девять сотрудников посольства Финляндии. В МИД вызвали посла страны Антти Хелантеря. Ему был заявлен «решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой», которая направлена на разрушение взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Финляндия объявила о высылке девяти сотрудников российского посольства 6 июня 2023 года. Власти страны посчитали, что их действия противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях. В пресс-службе российского МИДа тогда заверили, что решение финских властей не останется без ответа.

В середине мая МИД Финляндии обвинил Россию в нарушении Венской конвенции из-за заморозки счетов своих диппредставительств. Ограничения были наложены на банковские счета посольства в Москве и генконсульства в Петербурге.