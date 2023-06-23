Производитель Bayraktar назвал срок запуска завода на Украине

Турецкая компания Baykar планирует открыть завод на Украине в 2025 году

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Турецкая компания Baykar планирует открыть завод на Украине в 2025 году, сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар. Его слова приводит Yeni Akit.

На заводе будут производить беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. «Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akıncı в Украине», — сообщил гендиректор компании.

В 2019 году для строительства завода на Украине Baykar учредила ООО «Авиа Венчурс», сообщает Yeni Akit. Зарегистрированная в Киеве компания получила лицензию на импорт-экспорт военной продукции в 2022 году. Объем инвестиций, запланированных на строительство этих объектов, составляет $95,5 млн.

Летом 2022 года украинский посол в Турции Василий Боднар анонсировал строительство завода Bayraktar для производства дронов на Украине. Турецкая компания Baykar зарегистрировала компанию в стране и купила землю, говорил он. В Baykar пообещали построить предприятие за два года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что строительство завода для выпуска турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украине «подпадает под тему демилитаризации», что «лишь продлит страдания украинцев».