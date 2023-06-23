Производитель Bayraktar назвал срок запуска завода на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 91,94 (-0,06) Инвестиции, 22 июн, 17:03 Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 83,61 (-0,64) Инвестиции, 22 июн, 17:03
Песков назвал неизбежным распространение поставляемого ВСУ оружия по миру Политика, 14:06
Мост с амфитеатром построят в составе кластера МГТУ им. Баумана в Москве Недвижимость, 14:01
СКА подписал бывшего одноклубника Овечкина по «Вашингтону» Спорт, 13:47
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 13:45
Украина заявила о передаче ей 51 погибшего военного Политика, 13:42
Binance наняла бывшего прокурора Минюста США для тяжбы с SEC Крипто, 13:40
Машину олимпийской чемпионки Пехштайн повредили после скандальной речи Спорт, 13:38
Как развить критическое мышление
На интенсиве РБК Pro вы научитесь анализировать любую информацию
Прокачать навык
В России завели еще одно дело о госизмене Политика, 13:37
В Кремле увидели «рациональные зерна» в словах Обамы про Крым Политика, 13:33
Песков призвал дождаться деталей по новому пакету санкций ЕС Политика, 13:27
Новые международные возможности: что нужно знать о логистике в Казахстане Pro, 13:26
Добыча инноваций: как работают R&D-структуры металлургических компаний Тренды, 13:22
Итоги работы стенда Республики Башкортостан на ПМЭФ 2023 Пресс-центр, 13:21
Производитель Bayraktar назвал срок запуска завода на Украине Политика, 13:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Производитель Bayraktar назвал срок запуска завода на Украине

Турецкая компания Baykar планирует открыть завод на Украине в 2025 году
Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Турецкая компания Baykar планирует открыть завод на Украине в 2025 году, сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар. Его слова приводит Yeni Akit.

На заводе будут производить беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. «Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akıncı в Украине», — сообщил гендиректор компании.

В 2019 году для строительства завода на Украине Baykar учредила ООО «Авиа Венчурс», сообщает Yeni Akit. Зарегистрированная в Киеве компания получила лицензию на импорт-экспорт военной продукции в 2022 году. Объем инвестиций, запланированных на строительство этих объектов, составляет $95,5 млн.

Летом 2022 года украинский посол в Турции Василий Боднар анонсировал строительство завода Bayraktar для производства дронов на Украине. Турецкая компания Baykar зарегистрировала компанию в стране и купила землю, говорил он. В Baykar пообещали построить предприятие за два года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что строительство завода для выпуска турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украине «подпадает под тему демилитаризации», что «лишь продлит страдания украинцев».

Теги
Bayraktar беспилотники Украина заводы Турция
Материалы по теме
Кремль назвал возможные темы на встрече Путина и Эрдогана в Турции
Политика
Орбан заявил, что Эрдоган может стать посредником России и Украины
Политика
Володин передал Эрдогану привет от Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter