Путин учредил День воссоединения новых регионов с Россией
В России появилась новая памятная дата — День воссоединения новых регионов, который будут отмечать 30 сентября.
Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Текст документа опубликован на портале правовой информации.
Поправки внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Полное название праздника — «День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области».
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Он прошел с 23 по 27 сентября, на седьмом месяце военной операции России на Украине.
30 сентября того же года президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России, 5 октября законы об их ратификации подписал Путин.
Киев назвал присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета.