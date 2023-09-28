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Военная операция на Украине ,  
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Путин учредил День воссоединения новых регионов с Россией

Путин: День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября
Сюжет
Военная операция на Украине
Донецк
Донецк (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В России появилась новая памятная дата — День воссоединения новых регионов, который будут отмечать 30 сентября.

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Поправки внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Полное название праздника — «День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области».

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Он прошел с 23 по 27 сентября, на седьмом месяце военной операции России на Украине.

30 сентября того же года президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России, 5 октября законы об их ратификации подписал Путин.

Киев назвал присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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