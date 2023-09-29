Маляр заявила о «крайне сложной» ситуации на фронте для ВСУ

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Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается «крайне сложно», поскольку передаваемой Киеву военной помощи недостаточно для активных наступательных действий. Об этом заявила бывшая заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале.

«Если так смотреть, то ситуация [для ВСУ] крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно — несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений. Помощь нам дают, но этого не хватает. Мир не готовился к нашей войне и не делал припасы», — заявила экс-замминистра.

По ее словам, в этой ситуации конфликт для Украины может завершиться потерей государства, а чтобы этого не допустить, ВСУ необходимы «новые технологии ведения войны и новые образцы вооружения».

Маляр отметила, что ВСУ в настоящее время воюют большим количеством советских образцов техники, в то время как у России значительно больше оружия. «Теперь, чтобы глобально сдвинуть ход войны и завершить ее, нужен прорыв технологий. Фактически с обеих сторон уже начинается эта гонка», — заключила она.

В начале сентября новым главой украинского Минобороны стал руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. Спустя две недели правительство Украины отправило в отставку всех заместителей министра обороны страны, включая Маляр, которая занимала этот пост с августа 2021 года. За несколько дней до увольнения Маляр объявила, что ВСУ заняли село Андреевка к югу от Артемовска, однако глава ДНР Денис Пушилин ее слова опроверг. Позже Маляр признала ошибку, объяснив ее коммуникационным сбоем.

Контрнаступление Украины началось в начале июня. После этого Киев неоднократно признавал, что оно идет медленнее, чем хотелось бы. Среди причин власти Украины назвали нехватку оружия, сложности на поле боя и укрепленные линии обороны России.

The Times еще в июле писала, что медленный темп контрнаступления ВСУ связан с «лучшей формой» российской армии и «линией Суровикина» — обширной сетью траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций.

Президент России Владимир Путин называл украинское контрнаступление провальным. По данным главы Минобороны России Сергея Шойгу, Украина за три месяца боевых действий (к 5 сентября) потеряла более чем 66 тыс. человек и свыше 7,5 тыс. единиц вооружения.