«Яндекс» запустил аренду электросамокатов в Сербии

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В столице Сербии Белграде заработал сервис аренды электросамокатов «Яндекс Go», сообщает пресс-служба компании.

Взять самокат напрокат через приложение «Яндекс Go» могут только пользователи старше 18 лет.

Для аренды доступны самокаты Ninebot Max Plus. Поездка будет стоить от 12 сербских динаров (около 10 руб.) в минуту.

Арендовать самокат от «Яндекса» также можно в Казахстане, в Алма-Ате.

В России сервис аренды электросамокатов от «Яндекса» заработал в июле 2021 года. На данный момент сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Туле. Стоимость аренды — от 7 руб. в минуту.

В прошлом году российское правительство утвердило изменения в ПДД, в которых наделило электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства особым статусом: средства индивидуальной мобильности.

Для них установили максимальную скорость передвижения не более 25 км/ч, максимальный вес не более 35 кг, движение для СИМ регулируется специальными дорожными знаками, которые уже появились в Сочи и Санкт-Петербурге.