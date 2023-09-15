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Правила для самокатов ,  
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На Дворцовой набережной в Петербурге установили «антисамокатный» знак

На Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге появился знак о запрете самокатов
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Правила для самокатов
Фото: passtransportspb / VK
Фото: passtransportspb / VK

Дорожный знак, запрещающий езду на электросамокате, появился на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» в своем телеграм-канале.

Знак запрещает движение не только на электросамокатах, но и на других средствах индивидуальной мобильности (скейтборды, гироскутеры, моноколеса и др.). Требование не ездить на них распространяется и на проезжую часть, и на тротуар. Нарушителей оштрафуют на 500 руб., соблюдение запрета контролируют сотрудники ГИБДД.

6 августа в Санкт-Петербурге установили первые знаки, запрещающие движение на электросамокатах и других одно- или двухколесных средствах, рассчитанных на одного человека, в частности, на Адмиралтейской набережной. 11 сентября «Фонтанка» писала, что новое правило нарушили уже пять человек.

10 марта «Комсомольская правда» сообщила, что комитет по транспорту Санкт-Петербурга не стал расширять список запретных зон для электросамокатов, всего их 16. В них вошли Дворцовая площадь, Летний сад, Сенатская и Исаакиевская площади «и другие места притяжения пешеходов».

18 августа в Сочи установили первые дорожные знаки, запрещающие проезд на самокатах. За нарушение запрета ездить на этом виде транспорта также грозит штраф до 500 руб. С февраля в России действует ограничение на максимальную скорость движения на электросамокате — 25 км/ч.

За первое полугодие 2022 года, по данным МВД, в ДТП с электросамокатами и моноколесами погибли шесть человек, еще 382 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число погибших выросло на 100%, раненых — на 176,8%.

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Теги
самокаты электросамокат гироскутер Санкт-Петербург
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