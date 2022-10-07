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В России ограничили скорость езды на электросамокатах

Правительство: скорость езды на электросамокатах ограничена до 25 км/ч
Электросамокаты и гироскутеры получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Теперь перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок, сообщает пресс-служба кабмина.

«Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», — говорится в сообщении.

При этом масса средства индивидуальной мобильности (СИМ), на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

По правому краю проезжей части можно ездить на электросамокатах любой массы. Однако делать это могут только «водители» старше 14 лет, не разгоняясь быстрее 60 километров в час. При этом выезжающий на дорогу самокат должен иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

Также постановлением утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов (за исключением автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов).

Изменится и внешний вид знаков платной парковки и парковки для инвалидов. На первых к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором случае рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника.

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«Еще одно нововведение — визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной — белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

В сентябре 2021 года Минтранс и МВД разработали поправки, которые определяют правила дорожного движения для СИМ, включая гироскутеры и электросамокаты. Они предложили ограничить максимальную разрешенную скорость передвижения для этих средств до 25 км/ч, а вес — до 35 кг. Статус СИМом планировали законодательно закрепить к лету 2022 года.

В мае в министерстве указали, что неопределенность правового статуса обусловлена неприспособленностью городских дорог для таких устройств. «Отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения таких технических средств, <...> движение СИМ остается неупорядоченным», — говорилось в сообщении ведомства.

30 марта Верховный суд разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
электросамокат скорость ПДД правительство
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