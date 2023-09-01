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В пяти районах Стамбула ограничили скорость электросамокатов

Скорость электросамокатов в пяти районах Стамбула ограничили до 12,5 км/ч
Фото: Melih Evren / Shutterstock
Фото: Melih Evren / Shutterstock

Разрешенную скорость движения электросамокатов ограничили до 12,5 км/ч в пяти районах Стамбула. Решение было принято транспортно-координационным центром (UKOME) Стамбула 31 августа, сообщило издание Rayhaber.

Транспортные и пешеходные проблемы обсуждалась властями на заседании транспортно-координационного центра (UKOME) муниципалитета Стамбула (IMM). Участники пришли к выводу, что в районах Кадыкёй, Шишли, Бешикташ, Бейоглу и Фатих, где много пешеходов, необходимо снизить разрешенную скорость электросамокатов с 20 до 12,5 км/ч. Решение было принято единогласно, уточняет Turkey Posts.

На совещании также решили сделать пешеходными зоны возле исторических достопримечательностей Стамбула: у стен Феодосия — фортификационного сооружения Константинополя начала V столетия — и площади Топкапы, где расположен главный дворец Османской империи, построенный в XV веке.

Разрешенную скорость электросамокатов в Стамбуле уже снижали в 2020 году — с 25 до 20 км/ч. Решение было принято транспортно-координационным центром (UKOME) после гибели двух студентов в Анталье в результате аварии с электросамокатом.

В России скорость движения электросамокатов ограничена 25 км/ч. Кроме того, городские власти могут ограничить скорость движения на самокатах в отдельных зонах. Так, в Москве вблизи парков и зон с оживленным пешеходным трафиком скорость может быть ограничена еще сильнее — не более 15 км/ч. Всего в городе создано 45 таких «медленных зон».

Теги
Стамбул электросамокат скорость движения
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