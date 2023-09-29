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Военная операция на Украине ,  
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В Британии оценили линию обороны России словами «крепче, чем ожидалось»

Генштаб Британии: оборона России на Украине оказалась крепче, чем ожидал Запад
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Оборона России на Украине оказалась крепче, чем ожидал Запад, заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, который накануне сопровождал нового британского министра обороны Гранта Шапса в Киев, передает The Times.

По мнению Радакина, Украине в контрнаступлении мешали большое количество военной техники и отсутствие подготовки украинских военных к взаимодействию с ней. Также на ход наступательных действий повлияли плохие погодные условия, отметил он.

В ходе анализа действий России был сделан вывод, что «на самом деле некоторые из этих российских оборонительных сооружений оказались сильнее, чем предполагалось вначале», подчеркнул глава британского Генштаба.

Контрнаступление Украины началось в июне. После этого Киев неоднократно признавал, что оно идет медленнее, чем хотелось бы. Среди причин власти Украины назвали нехватку оружия, сложности на поле боя и укрепленные линии обороны России. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский обещал продолжить наступление осенью и зимой в условиях плохой погоды.

The Times же писала, что медленный темп контрнаступления ВСУ связан с «лучшей формой» российской армии и «линией Суровикина» — обширной сетью траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций.

Президент России Владимир Путин называл украинское контрнаступление провалом и говорил о «больших потерях» — 71,5 тыс. человек — со стороны Киева. Министр обороны Сергей Шойгу называл самым напряженным запорожское направление.

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Великобритания Украина оборона Военная операция на Украине наступление
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