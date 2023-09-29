В Британии оценили линию обороны России словами «крепче, чем ожидалось»
Оборона России на Украине оказалась крепче, чем ожидал Запад, заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, который накануне сопровождал нового британского министра обороны Гранта Шапса в Киев, передает The Times.
По мнению Радакина, Украине в контрнаступлении мешали большое количество военной техники и отсутствие подготовки украинских военных к взаимодействию с ней. Также на ход наступательных действий повлияли плохие погодные условия, отметил он.
В ходе анализа действий России был сделан вывод, что «на самом деле некоторые из этих российских оборонительных сооружений оказались сильнее, чем предполагалось вначале», подчеркнул глава британского Генштаба.
Контрнаступление Украины началось в июне. После этого Киев неоднократно признавал, что оно идет медленнее, чем хотелось бы. Среди причин власти Украины назвали нехватку оружия, сложности на поле боя и укрепленные линии обороны России. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский обещал продолжить наступление осенью и зимой в условиях плохой погоды.
The Times же писала, что медленный темп контрнаступления ВСУ связан с «лучшей формой» российской армии и «линией Суровикина» — обширной сетью траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций.
Президент России Владимир Путин называл украинское контрнаступление провалом и говорил о «больших потерях» — 71,5 тыс. человек — со стороны Киева. Министр обороны Сергей Шойгу называл самым напряженным запорожское направление.