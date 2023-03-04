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Медведев пообещал танковому заводу Германии и Украины салют из «Калибров»

Медведев пообещал «салют из «Калибров» танковому заводу Rheinmetall на Украине
В Rheinmetall рассказали о планах построить на Украине танковый завод за €200 млн, который будет защищен от ударов России. Медведев в связи с этим анонсировал салют из ракет и иных «пиротехнических устройств»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Россия в случае строительства немецким оружейным концерном Rheinmetall танкового завода на Украине нанесет по нему удар крылатыми ракетами «Калибр», написал в телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», — заявил он.

Медведев добавил, что сообщение о планах строительства напоминает «примитивный троллинг киевского режима».

О соответствующих планах ранее рассказал глава концерна Армин Паппергер. «Защита средствами противовоздушной обороны не составит труда», — подчеркнул он. По словам главы концерна, решения могут достичь уже весной, строительство обойдется в €200 млн, а завод будет выпускать до 400 боевых танков в год.

Паппергер отметил, что Украине не хватает танков, чтобы вернуть утраченные территории, и даже если бы немецкая армия передала все свои 300 машин Leopard 2, этого было бы недостаточно, так как ВСУ нуждается в 600–800 танках.

Власти России критикуют январское решение стран Запада поставлять Украине танки современного образца. Президент Владимир Путин пообещал, что Москве «есть чем ответить», а применением бронетехники «дело не закончится». Своим решением западные страны «способны затянуть всю ситуацию, доставить больше бед государству Украина», предупреждал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Медведев танки Германия Украина ракеты «Калибр»

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Вклад «Стабильный»
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