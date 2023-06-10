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Медведев попросил координаты будущего завода Rheinmetall на Украине

Медведев попросил немецкий Rheinmetall прислать координаты будущего завода на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter отреагировал на планы немецкого концерна Rheinmetall построить завод по производству и ремонту танков на Украине.

«Пожалуйста, пришлите точные координаты будущего завода. Спасибо!», — написал он по-немецки.

В мае в Rheinmetall сообщили о заключении с украинскими властями соглашения о стратегическом сотрудничестве. Договор предусматривает создание на Украине предприятия, которое «будет служить мостом между Rheinmetall и существующим государственным оборонным сектором Украины».

Rheinmetall производит в том числе военный транспорт, оружие и боеприпасы. Handelsblatt и «РБК Украина» пишут, что на совместном предприятии на Украине собираются производить и ремонтировать танки. Ожидается, что оно начнет работу в середине июля.

По словам главы компании Армина Паппергера, предприятие может выпускать до 400 танков Panther в год. Для победы Украине необходимо от 600 до 800 танков, и для удовлетворения этой потребности производство должно быть налажено в оперативном порядке, подчеркнул он.

Власти России критикуют поставки Украине западного оружия и военной техники. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта.

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Дмитрий Медведев заводы танки
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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