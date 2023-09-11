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Военная операция на Украине ,  
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Rheinmetall поставит Украине еще 40 БМП Marder

Rheinmetall поставит Украине еще 40 БМП Marder по заказу правительства Германии
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Военная операция на Украине
БМП&nbsp;Marder
БМП Marder (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Правительство Германии поручило немецкому оборонному концерну Rheinmetall поставить Украине еще 40 боевых машин пехоты Marder. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Сумму размещенного в августе 2023 года заказа компания не назвала, обозначив ее как «большое двузначное число в миллионах евро».

«Rheinmetall продолжает работу по капитальному ремонту старых БМП и гарантирует, что партия БМП Marder может быть поставлена в соответствии с контрактом уже в 2023 году», — говорится в сообщении.

Общее количество БМП Marder, которое Rheinmetall предоставит Украине, с учетом этой партии составит 80 машин. Так, первые 20 БМП концерн отгрузил 21 марта, еще 20 машин было заказано в июне — сейчас они находятся в стадии капитального ремонта и сдачи в эксплуатацию.

Rheinmetall с весны 2022 года за свой счет приступила к приведению старых боевых машин пехоты в состояние боевой готовности. Работы ведутся на заводах в Касселе и Унтерлюсе. Концерн может поставлять до десяти БМП в месяц.

О том, что власти США и Германии договорились о передаче Украине бронетехники (американские БМП Bradley и немецкие БМП Marder), стало известно 5 января, после разговора американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца.

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Тем не менее почти половина жителей Германии (49%) сочла ошибкой принятое властями страны решение о передаче БМП Marder. Поддержали передачу Киеву таких машин 40% жителей страны.

БМП Marder состоят на вооружении Германии с 1970 года, но за прошедшие годы неоднократно модернизировались, так что новые модели заметно отличаются от предыдущих образцов. Эти машины развивают скорость до 65 км/ч, способны перевозить до шести—семи пехотинцев и поражать наземные и низколетящие цели. БМП оснащена оборудованием для постановки дымовых завес. В зависимости от модификации Marder стоит от €890 тыс. до €1,5 млн.

Россия осуждает поставки вооружений Западом Украине, отмечая, что это не повлияет на исход спецоперации — Москва достигнет своих целей, однако конфликт затянется. В Кремле предупреждали, что поставленное Западом оружие будет законной целью для российских военных.

Теги
Украина Германия поставки оружия Rheinmetall БМП
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