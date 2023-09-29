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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Россия распространила проект заявления Совбеза ООН по «Северным потокам»

Полянский: Россия распространила проект заявления СБ ООН по «Северным потокам»
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Подрыв «Северных потоков»

Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по «Северным потокам», сообщил первый заместитель постоянного представителя страны при ООН Дмитрий Полянский.

«Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву «Северных потоков» 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления Председателя СБ ООН по этому теракту. Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи», — написал он в своем телеграм-канале.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной СП-2 обнаружили утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.



Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.

Газета The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона в июне 2023 года сообщила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) за три месяца до взрывов на газопроводах получило информацию о планах Киева подорвать их с помощью группы водолазов. По данным расследования нидерландских NOS и Nieuwsuur и немецких Die Zeit и ARD, ЦРУ предостерегало Украину от подрыва «Северных потоков».

В Киеве причастность к подрыву газопроводов отрицали.

26 сентября 2023 года постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что решение о подрыве «Северных потоков» было принято в США для сохранения влияния в Европе.

Теги
ООН Совбез ООН Северный поток
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