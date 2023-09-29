Россия распространила проект заявления Совбеза ООН по «Северным потокам»

Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по «Северным потокам», сообщил первый заместитель постоянного представителя страны при ООН Дмитрий Полянский.

«Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву «Северных потоков» 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления Председателя СБ ООН по этому теракту. Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи», — написал он в своем телеграм-канале.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной СП-2 обнаружили утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.