Байден объяснил угрозу импичмента целью республиканцев устроить шатдаун

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы запустили процедуру импичмента против него, чтобы устроить шатдаун — вынужденную приостановку деятельности американского правительства, вызванную невозможностью согласовать и принять бюджет на новый финансовый год (начинается в США 1 октября).

«Они хотят объявить мне импичмент, потому что хотят остановить работу правительства», — сказал Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию.

В то же время он заявил, что не «зацикливается» на расследовании. «Я встаю каждый день, не зацикливаясь на импичменте, у меня есть работа, которую нужно делать. Мне приходится сталкиваться с проблемами, которые затрагивают американский народ, каждый божий день», — отметил президент.

12 сентября спикер палаты представителей США Маккарти объявил, что поручил комитетам палаты начать расследование в рамках процедуры импичмента Байдена. Спикер заявил, что президент лгал американцам о том, что не знал о бизнесе членов своей семьи. Ранее республиканцы обвинили членов семьи Байдена, включая его сына Хантера Байдена, в получении как минимум $20 млн от зарубежных предпринимателей.

В Белом доме расследование в отношении действующего президента США назвали «экстремальной политикой в худшем виде».