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Байден объяснил угрозу импичмента целью республиканцев устроить шатдаун

Байден объяснил угрозу импичмента желанием республиканцев устроить шатдаун

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы запустили процедуру импичмента против него, чтобы устроить шатдаун — вынужденную приостановку деятельности американского правительства, вызванную невозможностью согласовать и принять бюджет на новый финансовый год (начинается в США 1 октября).

«Они хотят объявить мне импичмент, потому что хотят остановить работу правительства», — сказал Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию.

В то же время он заявил, что не «зацикливается» на расследовании. «Я встаю каждый день, не зацикливаясь на импичменте, у меня есть работа, которую нужно делать. Мне приходится сталкиваться с проблемами, которые затрагивают американский народ, каждый божий день», — отметил президент.

12 сентября спикер палаты представителей США Маккарти объявил, что поручил комитетам палаты начать расследование в рамках процедуры импичмента Байдена. Спикер заявил, что президент лгал американцам о том, что не знал о бизнесе членов своей семьи. Ранее республиканцы обвинили членов семьи Байдена, включая его сына Хантера Байдена, в получении как минимум $20 млн от зарубежных предпринимателей.

В Белом доме расследование в отношении действующего президента США назвали «экстремальной политикой в худшем виде».

Согласно федеральному закону США об импичменте, расследование для начала процедуры должны инициировать в палате представителей, а сам процесс по делу об импичменте проводят в сенате США, где сенаторы выступают в качестве присяжных. Непосредственно для отстранения президента от власти необходимо собрать как минимум две трети голосов (в сенате всего 100 мест, из них 51 у демократов и 49 у республиканцев), поддержавших признание его виновным.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
импичмент Джо Байден США республиканцы
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