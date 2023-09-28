Путин проиндексировал на 5,5% зарплаты дипломатам

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С 1 октября заработные платы дипломатических работников проиндексируют на 5,5%, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Месячный оклад повысят в 1,055 раза. Изменения коснутся работников МИДа, диппредставительств, консульств и территориальных органов — представительств МИДа в России.

26 сентября Путин подписал указ об индексации зарплат отдельных категорий госслужащих. Среди них — президент, премьер-министр, зампредседателя Совета безопасности, руководители министерств, ведомств и другие федеральные чиновники.

Индексация проводится ежегодно 1 октября. В 2022 году заработные платы госслужащих были проиндексированы на 4%.

Проект федерального бюджета на 2024 год предполагает, что в следующем году власти не будут повышать зарплаты госслужащим. Решение не распространится на индексацию зарплат работников организаций бюджетной сферы.

