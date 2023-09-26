Путин проиндексировал на 5,5% зарплаты высшим чиновникам и генпрокурору

Путин подписал указ о повышении с 1 октября на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих. В их числе президент, премьер-министр, зампредседатель Совбеза, генпрокурор и глава СК

Михаил Мишустин и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября заработной платы отдельных категорий госслужащих на 5,5%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях обеспечения социальных гарантий постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Среди тех, на кого распространяется мера, указаны в том числе президент и премьер-министр России, зампредседателя Совета безопасности, руководители министерств, ведомств и другие федеральные чиновники. Правительству поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов.

Отдельными указами Путин проиндексировал зарплаты генеральному прокурору и главе СК.

Индексация проводится ежегодно 1 октября. В предыдущий раз заработные платы госслужащих были проиндексированы на 4%. Однако, как сообщал накануне РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 год, в следующем году оклады федеральных госслужащих расти не будут. При этом решение не распространяется на индексацию зарплат работников организаций бюджетной сферы.

Согласно новому проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, доходы федерального бюджета составят 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы — 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП). Таким образом, в следующем году, как и в этом, бюджет снова окажется дефицитным — превышение трат над доходами составит 1,6 трлн руб.

При этом наибольшая доля расходов придется на раздел «Национальная оборона» — 29,3% (10,7 трлн руб.), что эквивалентно 6% ВВП. Второе по величине направление бюджетных расходов — «Социальная политика»: на нее в проекте бюджета выделяется 7,71 трлн руб., что составляет 21,1% всех расходов. Это самая низкая доля как минимум с 2011 года (до этого действовала другая классификация бюджетных расходов, когда значительная часть социальных расходов записывалась в межбюджетные трансферты). В среднем за 2015–2021 годы доля социальной политики в расходах федерального бюджета составляла 28%.

Центробанк в середине сентября ухудшил прогноз по инфляции на этот год: ранее регулятор ожидал, что она составит 5–6,5%, а теперь предсказывает рост цен на 6–7%. При этом министр финансов страны Антон Силуанов ранее говорил, что российская экономика по итогам 2023 года может вырасти на 2,5% при инфляции около 6%.

