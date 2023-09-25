Власти откажутся от индексации зарплат чиновников в 2024 году

В 2024 году индексация зарплат федеральных госслужащих проводиться не будет, выяснил РБК. Действующий закон о бюджете предполагал их повышение на 4%. Аналогичные меры принимались в 2021 году и 2014–2016 годах

Фото: Владислав Шатило / РБК

Власти запланировали отказ от индексации окладов федеральных госслужащих в 2024 году. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (версия от 21 сентября — есть у РБК, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник). Как правило, такая индексация проводится 1 октября.

«В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, <...> индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется», — говорится в документе.

Такие планы РБК подтверждал источник в финансово-экономическом блоке правительства. Это часть мер по оптимизации бюджетных расходов. В аппарате правительства воздержались от комментариев.

При этом решение не распространяется на индексацию зарплат работников организаций бюджетной сферы, которая будет продолжена: 1 октября 2024 года зарплаты таких работников (в частности, федеральных государственных учреждений) будут увеличены на прогнозный уровень инфляции 2024 года, то есть на 4,5%. Также без пауз продолжится индексация зарплат бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры (по майским указам 2012 года): с 1 января 2024 года — на 9,8%.

Размеры окладов сотрудникам федеральной гражданской службы ежегодно увеличиваются в соответствии с законом о федеральном бюджете с учетом уровня инфляции. Решение об индексации принимается президентом по представлению правительства.

Согласно действующему закону о бюджете, в 2024 году предусматривалась индексация зарплат федеральных госслужащих на 4%, а с 1 октября 2023 года их оклады планируется увеличить на 5,5%. В 2022 году индексация проводилась на уровне 4%. При этом в 2021 году от повышения зарплат госслужащим (кроме военных) отказались в целях экономии средств. Это должно было принести бюджету 2,9 млрд руб. «По ниточке со всех мер собирали, с тем чтобы сбалансировать бюджет», — пояснял министр финансов Антон Силуанов. Отказ от индексации также применялся во время низких цен на нефть в 2014–2016 годах.

По данным Росстата, в 2021 году (данные за 2022 год появятся в конце текущего года) в России насчитывалось 430,8 тыс. сотрудников федеральных госорганов. Их среднемесячная зарплата составляла 70 тыс. руб.

РБК направил запрос в Минфин и пресс-службу правительства.