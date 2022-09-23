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Путин подписал указ об индексации на 4% зарплат федеральным чиновникам

С 1 октября зарплата федеральных госслужащих, включая президента, министров и судей, будет проиндексирована на 4%. Последний раз зарплаты чиновникам индексировали на 3% в 2020 году
Владимир Путин и Михаил Мишустин
Владимир Путин и Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Зарплаты федеральных чиновников с 1 октября будут проиндексированы на 4%. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на сайте правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — сказано в документе. Речь в нем идет, в частности, о зарплатах президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, а также об окладах зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, руководителей министерств и других топ-чиновников. В предыдущий раз зарплата госслужащим индексировалась в 2020 году — на 3%.

В другом указе президента говорится об индексации на 4% зарплат всех лиц, занимающих государственные должности и должности федеральной гражданской службы в России, начиная с 1 октября. Отдельными указами на 4% были проиндексированы зарплаты генерального прокурора Игоря Краснова и главы СК Александра Бастрыкина.

Насколько индексировали зарплаты федеральным бюджетникам раньше

  • В 2019 году их подняли на 4,3% при инфляции в 2018-м на уровне 4,26%.
  • В 2020 году зарплаты увеличили на 3% при инфляции в 2019 году в 3,04%.
  • В 2021 году зарплаты подняли на 4% (кроме чиновников) при инфляции за 2020 год на уровне 4,91%.
  • В 2022 году ожидается индексация на 4%, инфляция за 2021 год составила 8,39%.

Минфин запланировал индексацию зарплат бюджетников на ₽1 трлн за три года
Экономика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Министерство финансов планирует направить 1,006 трлн руб. на индексацию зарплат работникам бюджетной сферы в ближайшие три года, следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023–2025 годы, которую изучил РБК. Размер ассигнований почти в два раза превышает запланированный на эти же цели объем в 2022–2024 годы, который оценивался в 579 млрд руб.

В 2023 году за счет индексации оклады бюджетников вырастут на 104,7 млрд руб., в 2024 году — на 359 млрд руб., а в 2025 году — на 541,7 млрд руб., говорится в материалах Минфина.

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В прошлом году было решено отказаться от индексации зарплат госслужащих, кроме военных, в целях экономии средств. По данным Минфина, это должно было сэкономить бюджету в 2021 году 2,9 млрд руб. Министр финансов Антон Силуанов пояснял, что мера была необходима, чтобы сбалансировать бюджет в текущей экономической ситуации. «По ниточке со всех мер собирали, с тем чтобы сбалансировать бюджет», — утверждал он.

До этого приостановка индексации зарплат чиновников применялась в 2014, 2015 и 2016 годах на фоне кризиса и нехватки денег в бюджете. Впоследствии зарплаты чиновников увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Владимир Путин индексация Зарплаты чиновники министры

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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