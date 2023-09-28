Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго ЕС против России

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Правительство Эстонии предложило ввести полное торговое эмбарго против России в рамках нового, 12-го пакета санкций Евросоюза, сообщил глава эстонского МИДа Маргус Цахкна в соцсети X (новое название Twitter).

«Сегодня правительство Эстонии поддержало предложения по 12-му пакету санкций ЕС с акцентом на полное торговое эмбарго против России», — написал министр.

«Предложение также включает блокирование транзита товаров, на которые уже наложены санкции», — уточнил Цахкна. «Бизнес с Россией заправляет топливом ее военную машину», — добавил он.

По информации Bloomberg, Евросоюз может объявить о новом пакете санкций против России в первой половине октября или во время саммита ЕС — США, дата проведения которого еще не назначена. Несколько стран ЕС, в том числе Польша и страны Прибалтики, собираются продвигать ограничения в отношении атомной отрасли России, сообщило агентство.

Министр иностранных дел Эстонии 8 сентября заявил, что в скором времени в стране примут законопроект, который позволит конфисковать российские активы. Это будет первый подобный закон в ЕС.

Ранее Кремль предупредил, что все случаи блокировок, ареста либо удержания государственной или частной собственности за рубежом будут считаться незаконными актами и приведут к дальнейшим судебным разбирательствам.