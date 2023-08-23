Мишустин назвал несбывшимися прогнозы разбалансировки бюджета 2023 года

Премьер Мишустин: опасения, что бюджет 2023 года будет разбалансирован, не сбылись

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Негативные прогнозы, которые давали многие эксперты по поводу бюджета 2023 года, не сбылись, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Отчет о заседании опубликован на сайте правительства.

«В начале года звучали экспертные мнения о том, что его будет сложно сбалансировать, разные цифры приводились. Уже по итогам шести месяцев видно, что все эти опасения не оправдались», — сказал он.

По словам премьера, доходы бюджета оказались выше, чем ожидалось на 135 млрд руб., их объем превысил 12,3 трлн руб.

Мишустин отметил, что в российской экономике усилилась роль несырьевых секторов. «На них приходится уже почти 3 из каждых 4 руб. в доходах, что подтверждает бóльшую бюджетную устойчивость», — резюмировал премьер.

В конце марта 2023 года правительство сообщило, что дефицит федерального бюджета к первой декаде месяца превысил заложенный на весь 2023 год показатель. Мишустин тогда, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме, сообщил, что по состоянию на 8 марта доходы составили 3 трлн руб., расходы — 6,3 трлн руб., дефицит — 3,3 трлн руб.



«Что случилось? Причина простая: мы обсуждали давно, что деньги должны начинать работать с 1 января. Это так называемое опережающее финансирование», — пояснил он тогда. Часть расходов была перенесена на начало года. Тогда он пообещал, что дефицит будет постепенно приведен в соответствие с параметрами бюджета. «Краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не представляют для нас угрозы», — отметил премьер.

