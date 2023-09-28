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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили второй за день украинский беспилотник

Богомаз: в Брянской области сбили второй за день украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В Брянской области силы ПВО сбили второй за день украинский беспилотник, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пресечена очередная атака. Над Брянским районом на подлете к Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен беспилотник самолетного типа», — написал Богомаз.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные и экстренные службы уже работают на месте.

Первый беспилотник был уничтожен ранее в этот день около 11:00 мск. Тогда обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.

Министерство обороны и губернаторы регулярно сообщают о работе ПВО в российских регионах, граничащих с Украиной. 24 сентября в 22:30 силы ПВО в Брянске сбили беспилотник самолетного типа.

РБК подсчитал, что по состоянию на конец августа власти регионов с начала военной операции сообщали об атаках беспилотников более 500 раз. При этом о разрушениях или пострадавших говорилось в 110 сообщениях.

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Александр Богомаз беспилотники спецоперация Брянская область
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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