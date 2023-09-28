Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
В Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«28 сентября около 11:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — говорится в сообщении.
Эту информацию также подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет, а оперативные и экстренные службы уже работают на месте.
Минобороны регулярно сообщает о работе ПВО в российских регионах, граничащих с Украиной. 24 сентября в 22:30 силы ПВО в Брянске сбили беспилотник самолетного типа.
25 сентября над Белгородской областью уничтожили семь украинских беспилотников.