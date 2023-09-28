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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

Минобороны: в Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«28 сентября около 11:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — говорится в сообщении.

Эту информацию также подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет, а оперативные и экстренные службы уже работают на месте.

Минобороны регулярно сообщает о работе ПВО в российских регионах, граничащих с Украиной. 24 сентября в 22:30 силы ПВО в Брянске сбили беспилотник самолетного типа.

25 сентября над Белгородской областью уничтожили семь украинских беспилотников.

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Теги
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Министерство обороны спецоперация беспилотники Брянская область Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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