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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил о подавленном РЭБ беспилотнике на подлете к Брянску

Богомаз: РЭБ подавила подлетавший к Брянску беспилотник самолетного типа
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Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России подавили беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы. Атаку, отметил губернатор, предприняли Вооруженные силы Украины.

Минобороны сообщило, что дежурные силы ПВО утром перехватили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об атаках украинских дронов с начала спецоперации. В конце августа РБК подсчитал, что c начала военной операции на Украине власти российских регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников более 500 раз.

26 сентября Богомаз заявил, что российские силы ПВО сбили беспилотник в окрестностях Брянска. Дрон также был самолетного типа, пострадавших не было.

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Теги
Брянская область беспилотники Александр Богомаз Брянск
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