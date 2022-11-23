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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о воздушном бое российского Су-35С с самолетом ВСУ

Минобороны: российский Су-35С уничтожил самолет ВСУ во время патрулирования

Истребитель Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил самолет ВСУ, обнаруженный во время патрулирования. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны сообщают «Известия».

В военном ведомстве подчеркнули, что экипажи истребителей регулярно отрабатывают воздушное патрулирование, а также прикрытие штурмовиков и вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ. Газета также опубликовала видео разговора с летчиком истребителя Су-35С, участвовавшем в бою.

«Во время выполнения боевой задачи в зоне дежурства в воздухе обнаружил воздушную цель, выполнил захват цели, после получил разрешение к работе по данной цели. Выполнил пуск и продолжил полет для контроля воздушного пространства. После предполагаемого времени встречи ракеты с целью метка пропала. Далее выполнил отворот и повторный заход — отметку больше не наблюдал. По прилету получил подтверждение с земли, что цель была поражена», — заявил летчик.

Как уточнили в Минобороны, полеты истребителей выполняются с подвешенными ракетами различного класса. При обнаружении воздушной цели, которая была идентифицирована как самолет противника, истребитель уничтожил ее.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Свои действия он обосновал стремлением провести демилитаризацию и «денацификацию» сопредельной страны, а также защитить мирных жителей Донбасса от «геноцида». Москва настаивает, что удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры.

По последним данным Минобороны, российские силы с начала спецоперации поразили 6758 танка и других бронированных машин, 333 самолета, 177 вертолетов, 302 зенитных ракетных комплекса и более 7,3 тыс. единиц автомобильной техники.

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