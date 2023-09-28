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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский оперштаб опроверг заход диверсантов и сообщил о бое

Оперштаб Белгородской области опроверг заход ДРГ в Староселье и Теребрено
Сюжет
Военная операция на Украине
На линии разграничения в Белгородской области пограничники с другими силовиками вступили в бой, никакого захода ДРГ не было, эвакуация населения также не проводилась, сообщили в оперативном штабе
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Информация о заходе диверсионно-разведывательной группы в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено в Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативный штаб региона в телеграм-канале.

«Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения», — говорится в сообщении.

Оперативный штаб так же отверг сообщения об эвакуации жителей Теребрено, назвав их ложными. Местное население попросили сохранять спокойствие и заверили, что при изменении обстановки до них оперативно доведут информацию.

Помимо этого со стороны ВСУ были обстреляны населенные пункты Краснояружского района Белгородской области.

Белгородская область неоднократно подвергалась атакам со стороны диверсантов с начала российской спецоперации. Так, 26 мая во время нападения ДРГ на Грайворонский городской округ Белгородской области один из мирный жителей погиб от выстрела в голову.

Глава региона Вячеслав Гладков 4 июня сообщил о боях с разведывательно-диверсионной группой в Новой Таволжанке и захваченных ими российских военных. Позднее Минобороны сообщило об отражении нападения. Диверсанты пытались переправиться через реку близ Новой Таволжанки, когда по ним нанесли артиллерийский удар.

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В середине июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Белгородскую область направят бойцов батальона «Запад-Ахмат» для защиты региона от диверсантов. Они заступили на дежурство на КПП в Грайворонском районе области.

После этого уже 27 июня чеченские подразделения пресекли попытку прорыва украинской ДРГ в направлении двух сел Белгородской области. Накануне, собрав разведывательную информацию, они ударили артиллерией по местам, где находился противник.

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Виктория Громова Виктория Громова
Белгородская область диверсионная группа эвакуация пограничники бой
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