После взрыва в Карабахе санитарными рейсами ВКС России эвакуировали 58 человек

После взрыва в Карабахе авиация миротворцев эвакуировала 58 человек

В Нагорном Карабахе после взрыва резервуара с топливом 58 человек с ожогами различной степени тяжести эвакуировали рейсами санитарной авиации ВКС России, сообщил начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов. Его слова приводит ТАСС.

Их эвакуируют для оказания дальнейших помощи в профильные медучреждения из госпиталя и медицинского центра Карабаха.

«В настоящий момент из медицинского отряда эвакуировано 16 граждан, из госпиталя и республиканского медицинского центра семеро и 35 пострадавших соответственно», — сказал Суслов.

В Минобороны России подчеркнули, что военные врачи продолжают оказывать помощь коллегам из медицинских учреждений Карабаха в лечении и эвакуации мирных жителей, которые пострадали после взрыва.

Взрыв произошел вечером 25 сентября на заправке у дороги Степанакерт — Аскеран. Там выдавали бензин жителям Карабаха, которые уезжали в Армению. Омбудсмен Карабаха Гегам Степанян после взрыва сообщил, что медицинских возможностей Карабаха недостаточно для лечения раненых.

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян говорила , что всех пострадавших в результате взрыва планируют перевезти в Армению на лечение. Она отмечала, что те, кого привозят, в основном находятся в тяжелом состоянии.

По последним данным, число погибших — 68 человек, сообщал омбудсмен Карабаха. Раненых — 290, из них 169 находятся в больницах Армении. 105 человек числятся пропавшими без вести.



Этнические армяне начали уезжать из Нагорного Карабаха после завершения там «антитеррористической операции» Азербайджана. Она началась 19 сентября и завершилась на следующий день. Баку и Степанакерт по предложению российских миротворцев достигли соглашения о прекращении огня. Оно также включало пункты о демилитаризации региона армянской стороной и реинтеграции Карабаха как части Азербайджана.