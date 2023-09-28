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Пост автора антироссийских санкций в сенате США занял другой демократ

Бен Кардин возглавил комитет сената США вместо автора санкций Менендеса

Сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин стал главой комитета по иностранным делам в американском сенате, говорится в заявлении на его сайте.

Парламентарий отметил, что демократия и свобода подвергаются испытаниям по всему миру, а национальная безопасность Соединенных Штатов, «сталкивается с проблемами, которые требуют целенаправленного и ответственного руководства в Конгрессе для работы с Белым домом от имени американского народа».

«По этим причинам я с большим смирением и признательностью к лидеру большинства Шумеру и моим коллегам принимаю на себя в настоящее время эту роль председателя сенатского комитета по международным отношениям», — заявил сенатор.

Ранее комитет по иностранным делам в сенате возглавлял другой представитель Демократической партии, сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес. 23 сентября он временно сложил полномочия из-за выдвинутых против него обвинений в коррупции. На сайте сената Менендес по-прежнему значится главой комитета.

Прокуратура США полагает, что Менендес хотел «тайно предоставить Египту конфиденциальную информацию правительства США», используя «свое служебное положение». Также его обвиняют в попытках «повлиять на расследования уголовных дел в отношении трех бизнесменов из Нью-Джерси»: Уилла Ханы, Хосе Урибе и Фреда Дайбеса.

Уголовное дело против сенатора завели еще в октябре 2022 года. Обвинения также предъявлены его жене, Надин Менендес.

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Это второе обвинение в коррупции, выдвинутое против Менендеса. В 2015 году его дело касалось схемы оказания лоббистских услуг в обмен на роскошный отдых, дорогие авиабилеты и пожертвования на избирательную кампанию. Сенатору грозило 15 лет по обвинению из 12 пунктов, свою вину он отрицал. В 2017 году суд снял обвинения.

69-летний Менендес выступал за введение санкций против России еще до начала военной операции на Украине. В январе 2022 года он был соавтором проекта ограничительных мер против госдолга России и банковского сектора на случай эскалации на Украине, но документ принят не был. Меры, аналогичные тем, что предлагал политик, были введены после начала Россией военной операции. Сам сенатор еще весной 2014 года попал под российские санкции.

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Сенат США США Бен Кардин
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