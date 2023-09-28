Пост автора антироссийских санкций в сенате США занял другой демократ

Сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин стал главой комитета по иностранным делам в американском сенате, говорится в заявлении на его сайте.

Парламентарий отметил, что демократия и свобода подвергаются испытаниям по всему миру, а национальная безопасность Соединенных Штатов, «сталкивается с проблемами, которые требуют целенаправленного и ответственного руководства в Конгрессе для работы с Белым домом от имени американского народа».

«По этим причинам я с большим смирением и признательностью к лидеру большинства Шумеру и моим коллегам принимаю на себя в настоящее время эту роль председателя сенатского комитета по международным отношениям», — заявил сенатор.

Ранее комитет по иностранным делам в сенате возглавлял другой представитель Демократической партии, сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес. 23 сентября он временно сложил полномочия из-за выдвинутых против него обвинений в коррупции. На сайте сената Менендес по-прежнему значится главой комитета.

Прокуратура США полагает, что Менендес хотел «тайно предоставить Египту конфиденциальную информацию правительства США», используя «свое служебное положение». Также его обвиняют в попытках «повлиять на расследования уголовных дел в отношении трех бизнесменов из Нью-Джерси»: Уилла Ханы, Хосе Урибе и Фреда Дайбеса.

Уголовное дело против сенатора завели еще в октябре 2022 года. Обвинения также предъявлены его жене, Надин Менендес.

Это второе обвинение в коррупции, выдвинутое против Менендеса. В 2015 году его дело касалось схемы оказания лоббистских услуг в обмен на роскошный отдых, дорогие авиабилеты и пожертвования на избирательную кампанию. Сенатору грозило 15 лет по обвинению из 12 пунктов, свою вину он отрицал. В 2017 году суд снял обвинения.