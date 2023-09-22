Продвигавшего санкции против России сенатора снова обвинили в коррупции

Роберт Менендес еще до начала военной операции выступал за санкции против банков и госдолга России. С 2014 года он находится в санкционном списке МИДа. Сенатора-демократа в 2015 году уже обвиняли в коррупции, но дело развалилось

Роберт Менендес (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В суде Манхэттена предъявили обвинение в коррупции сенатору-демократу от Нью-Джерси, главе сенатского комитета по международным делам Роберту Менендесу, передает The New York Times. Несколько лет назад он уже был фигурантом аналогичного разбирательства, однако тогда обвинения были сняты.

69-летний Менендес известен тем, что выступал за введение санкций против России еще до начала военной операции на Украине. В январе 2022 года он был соавтором проекта ограничительных мер против госдолга России и банковского сектора на случай эскалации на Украине, но документ принят не был. Позднее меры, аналогичные тем, что предлагал политик, все же были введены после начала военной операции. Сам сенатор еще весной 2014 года попал в санкционный список МИД России.

Уголовное дело против Менендеса завели еще в октябре 2022 года, расследование почти год проводила федеральная прокуратура Манхэттена.

Обвинения, кроме Менендеса, также предъявлены его жене Надин и трем бизнесменам из Нью-Джерси. Сенатора подозревают в использовании служебного положения для реализации коррупционных схем в США и за рубежом.

По версии следствия, политик пытался оказать давление на следствие в отношении двух бизнесменов из Нью-Джерси, один из которых занимался сбором средств для него. Еще один эпизод касается передачи властям Египта конфиденциальной информации правительства США.

Менендесу не первый раз предъявляют обвинение в коррупции. В 2015 году его дело касалось схемы оказания лобистских услуг в обмен на роскошный отдых, дорогие авиабилеты и пожертвования на избирательную кампанию. Сенатору грозило 15 лет по обвинению из 12 пунктов, свою вину он отрицал.

В ноябре 2017 года суд присяжных не смог вынести вердикт по делу Менендеса, обвинения против него были сняты. В 2018 году он был переизбран сенатором от штата Нью-Джерси.