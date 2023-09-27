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Патрушева в Каире принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

Совбез: Патрушев провел в Каире переговоры с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси
Николай Патрушев и Абдель Фаттах&nbsp;ас-Сиси
Николай Патрушев и Абдель Фаттах ас-Сиси (Фото: Совет Безопасности Российской Федерации)

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев встретился в Каире с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщает пресс-служба Совбеза.

Патрушев и ас-Сиси обсудили международные проблемы и российско-египетское сотрудничество в сфере безопасности и экономики. «Уделено внимание сотрудничеству Москвы и Каира в рамках БРИКС», — говорится в сообщении.

Накануне, 26 сентября, в Каире прошли российско-египетские консультации по безопасности, в рамках которых Патрушев встретился с советником президента Египта по вопросам национальной безопасности Файзой Эль-Нагой и советником главы республики по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдель Гаффаром. С российской стороны в консультациях приняли участие представители Совбеза, МИДа, ФСБ, МВД, СВР, Росфинмониторинга, Росатома и ЦБ.

На консультациях представители России и Египта обсудили конфликт на Украине, а также вопросы безопасности на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Средиземноморье и Сахаро-Сахельском регионе.

Страны настроены на «плодотворное сотрудничество» в рамках БРИКС и ООН, сообщили в пресс-службе Совбеза. Особое внимание на консультациях было уделено борьбе с терроризмом и наркотрафиком, незаконной миграции и торговле людьми.

В середине сентября министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Тегеране с военным командованием Ирана.

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В рамках встречи российский министр заявил о нацеленности обеих стран «на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников».

Шойгу также отметил, что отношения России и Ирана выходят на новый уровень.

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Египет международное сотрудничество Африка Николай Патрушев
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ

11 июля 1951 года
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